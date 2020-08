O Corinthians ficou longe de fazer um grande jogo, mas conseguiu finalmente vencer no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19). Depois de perder para o Atlético-MG e empatar com o Grêmio fora de casa, o time atuou em Itaquera pela primeira vez e derrotou o Coritiba por 3 a 1.

A equipe do Parque São Jorge ficou com um jogador a mais aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Yan Sasse agrediu Araos com uma cotovelada. Tudo indicava uma vitória muito tranquila diante do lanterna, zerado na tabela, porém houve dificuldades.

No primeiro tempo, Jô perdeu duas vezes um pênalti que o árbitro de vídeo mandou ser repetido. Depois, aos 38, Léo Natel bateu de fora e abriu o placar em um chute desviado, mas os donos da casa vacilaram, permitiram contra-ataque e levaram o empate aos 42.

Éderson e Mosquito entraram no intervalo por um Corinthians mais ofensivo. Logo aos quatro minutos, Jô desviou de cabeça cruzamento de Araos e contou com falha de Wilson, o mesmo que havia defendido suas batidas de pênalti.

A partir daí, o embate ficou controlado. Com um a menos, o Coritiba já não demonstrava força para ameaçar o triunfo alvinegro. Aos 42, o time preto e branco pegou a zaga alviverde desarrumada, e Mosquito aproveitou passe rasteiro de Lucas Piton para assegurar o resultado.

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Piton); Gabriel (Éderson), Cantillo (Camacho), Ramiro (Gustavo Mosquito), Araos e Léo Natel (Ruan Oliveira); Jô. T.: Tiago Nunes

CORITIBA

Wilson; Patrick, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno (Luiz Henrique), Matheus Galdezani (Matheus Sales), Yan Sasse e Robson (Wellissol); Neilton (Igor Jesus) e Sassá. T.: Eduardo Barroca

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Éder Alexandre (SC)

VAR: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Cartões amarelos: Araos e Piton (COR)

Cartão vermelho: Yan Sasse (CFC)

Gols: Léo Natel (COR), aos 37min, e Sassá (CFC), aos 42min do 1ºT; Jô (COR), aos 3min, e Gustavo Mosquito (COR), aos 41min do 2ºT