Esporte Corinthians chega ao 3º mês de atrasos salariais e pode perder jogadores O clube espera quitar parte dos atrasados nos próximos dias, ainda nesta semana, usando recursos obtidos com a venda do meia-atacante Pedrinho ao Benfica

O Corinthians completou o terceiro mês sem pagar os salários do seu elenco na última sexta-feira. O atraso coloca o clube em risco de perder atletas gratuitamente caso eles acionem a Justiça, de acordo com a Lei Pelé, que permite a rescisão dos vínculos em caso de inadimplência de ao menos 90 dias. A assessoria de imprensa do Corinthians confirmou a informação do atr...