Esporte Corinthians anuncia contratação do português António Oliveira O clube pagou R$ 1 milhão ao antigo clube do treinador, o Cuiabá

O Corinthians anunciou a contratação do técnico António Oliveira, português que chega para suceder Mano Menezes em meio à crise alvinegra. Ele traz quatro auxiliares. O clube pagou ao Cuiabá - seu antigo clube - R$ 1.040.000 referente à multa rescisória. O contrato do treinador é válido até 31 de dezembro de 2024 com renovação automática por mais um ano conforme perfor...