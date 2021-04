Esporte Coreia do Norte anuncia que não vai participar da Olimpíada de Tóquio A presença de seus dirigentes em Tóquio era vista como uma possível plataforma de aproximação com a vizinha Coreia do Sul

A Coreia do Norte não vai participar da Olimpíada de Tóquio, marcada para começar no dia 23 de julho. A informação foi divulgada nesta terça-feira (5) pelo Ministério do Esporte do país. A decisão aconteceu por causa da pandemia da Covid-19. Segundo o governo norte-coreano, o objetivo é "proteger os atletas da crise sanitária mundial" provocada pelo vírus. Segund...