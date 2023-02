A edição 2023 da Copa Palmas de Ciclismo está com as etapas definidas e com inscrições abertas nas categorias open, master (acima de 40 anos) e feminino.

A competição terá a primeira das três etapas realizada depois do Carnaval, no domingo, 26. O circuito de estreia da competição, em sua 5ª edição, será na avenida LO-04, no Parque dos Povos Indígenas, no centro-norte de Palmas. A disputa será entre 7h30 e11h30.

A prova abre a temporada de disputas do ciclismo estadual e a organização espera atletas das cidades de Palmas, Gurupi, Miracema, Paraíso e Porto Nacional. "A prova vai servir para os pilotos ganharem ritmo para o campeonato estadual e o brasileiro master de estrada, que vai ser disputado em Palmas, em outubro", antecipa Vinícius Silva, organizador da prova.

Os dez primeiros colocados por etapa levam medalhas. A segunda etapa será disputada no dia 26 de março e a final será no dia 16 de abril.

As inscrições custam R$ 50 por etapa ou R$ 100 em pagamento antecipado pelas três etapas e são feitas pelo Whatsapp do organizador, no número (63) 98123-6765.