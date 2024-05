Esporte Copa Cerrado de Futsal Estudantil abre inscrições para etapa de Araguaína Evento terá como premiação medalhas e troféus na primeira edição que está prevista para ocorrer entre os próximos dias 14 e 16 de junho

As inscrições para a primeira edição do Copa Cerrado de Futsal Estudantil começam nesta quinta-feira (30) para percursos realizados em Araguaína. O evento será de caráter participativo, com medalhas e troféus como premiação. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de junho. A competição está prevista para os dias 14 e 16 de junho. As inscrições ...