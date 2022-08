A Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) convocou nesta terça-feira, 2 de agosto, os 26 ciclistas que irão ao Recife defender as cores do Tocantins na Copa Norte Nordeste de Ciclismo de Estrada. A disputa ocorrerá entre 19 e 21 de agosto na capital pernambucana após ter a última edição realizada no Tocantins, em dezembro do ano passado.

A prova é a mais importante do calendário nacional para as duas regiões e o Tocantins conquistou os títulos de 2018 e 2019 e perdeu a edição de 2021 para a seleção do Pará. "Estamos empolgados em participar mais uma vez e pretendemos trazer novamente trazer o título para o Tocantins, para isto, vamos lutar com todas as forças para o título voltar para cá", prevê o presidente da FTC, Diogo Freitas.

O portuense Joas Menezes Barbosa dos Reis campeão brasileiro da prova de resistência do juvenil masculino em título conquistado em Palmas é um dos convocados para a copa.

Na elite, principal categoria, Maicon Douglas, Willians Júnior, João Paulo Henrique, Sergio Nazeozeno e Vitor Firmino formam o time tocantinense. Na elite feminina, Jorleane Cunha, Alessandra Povoa e Jordana Castro são os nomes convocados pela FTC.

Entre os veteranos, o destaque é o master B2 (45-49 anos) Junio Cesar, que tem no currículo outro e prata na Copa Norte e Nordeste e inúmeros títulos estaduais.

Diogo Freitas destaca que a convocação tem como objetivo exclusivo a Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada 2022 e seguiu critérios técnicos e subjetivos.

“Para selecionar os atletas convocados, foram adotados critérios objetivos, fundamentados em resultados esportivos, como o ranking estadual e resultados de competições recentes, e também critérios subjetivos, como fator idade, renovação da base, surgimento de novos atletas com alto índice técnico e atletas que tenham apresentado resultados crescentes significativos ao longo da última temporada”, afirma, em comunicado à imprensa.