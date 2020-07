Esporte Contrato de Sampaoli com o Atlético-MG tem multa de US$ 2,5 milhões Trata-se de uma multa rescisória definida em contrato com o técnico, que se encerra em 2021

Atlético-MG e Jorge Sampaoli definiram dois valores de multa rescisória durante o contrato do técnico, que se encerra no fim de 2021. No primeiro ano, é preciso pagar US$ 2,5 milhões para definir a saída do argentino da Cidade do Galo. O valor é reduzido para US$ 1,5 milhão a partir de janeiro de 2021. A cláusula determina pagamento bilateral -portanto, se qualqu...