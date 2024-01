O União, comandado por Luiz Carlos Prima, superou o Bela Vista, do técnico Edno Riberto, por 1 a 0, neste sábado, 27, no estádio Mirandão, em Araguaína. A partida foi disputada pela 1ª rodada do Campeonato Tocantinense. Bruno Moraes marcou o único gol do jogo.

Mas quem chamou mesmo atenção no jogo foi Edno Roberto, técnico do Bela Vista. Aos 23 do 2º tempo, o treinador, que como jogador soma passagem por Portuguesa (SP), Corinthians (SP), Botafogo (SP), PSV, da Holanda, entre outros, resolveu entrar em campo e reforçar o ataque da equipe. Ele até que tentou buscar o empate, mas não foi possível - o treinador está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). O União de Prima somou os três primeiros pontos na competição

Na segunda rodada, o Bela Vista recebe o Batalhão, no estádio Batistão, em Luzinópolis, no sábado, 3, às 16h. Já o União encara o Tocantins, na mesma data e horário, no estádio Castanheirão, em Miracema do Tocantins.