Esporte Conmebol reduz pena de Rodolfo, goleiro do Fluminense, em um ano e anula multa Além da redução da pena, que agora terminará em 23 de maio de 2021, a decisão anula também a obrigação do jogador de submeter-se a controles mensais de dopagem

Suspenso por uso de cocaína, visto como doping social, o goleiro Rodolfo, do Fluminense, teve nesta terça-feira (26) uma boa notícia. Em um recurso impetrado na Câmara de Apelação da Conmebol, o jogador conseguiu a redução da pena de três para dois anos e também a anulação de uma multa de US$ 20 mil (R$ 107,6 mil). Após análise dos auditores da entidade localizada no P...