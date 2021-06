Esporte Conmebol agradece a Bolsonaro e a Ramos pela Copa América no Brasil O vídeo com os agradecimentos foi publicado na noite de terça-feira (1º) nas redes sociais da entidade

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, agradeceu nominalmente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Casa Civil Luiz Eduardo Ramos por aceitarem a realização da Copa América no Brasil. O vídeo com os agradecimentos foi publicado na noite de terça-feira (1º) nas redes sociais da entidade. “Em nome do fut...