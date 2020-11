Esporte Conmebol adia Inter x Boca pela Libertadores após morte de Maradona De acordo com a emissora de TV argentina TyC Sports, a decisão foi tomada porque o elenco do Boca ficou muito abalado com a morte de Diego

Após a morte de Diego Armando Maradona, nesta quarta-feira (25), aos 60 anos, a Conmebol atendeu a um pedido do Boca Juniors (ARG) e adiou o jogo do clube contra o Internacional, que seria disputado às 21h30 desta quarta (25), em Porto Alegre, válido pelas oitavas de final da Libertadores. Em nota, a entidade divulgou que a partida de ida agora será realizada no dia...