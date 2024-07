São 35 anos desde sua criação em 1988. O Tocantins nasceu com a promulgação da Constituição Brasileira, até então, a região pertencia ao norte de Goiás. Mas o futebol só foi se profissionalizar em 1993, e desde então o Tocantins nunca teve um clube disputando as Séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A equipe que chegou mais longe, foi o Araguaína com o acesso à Série C, em 2010.

Apesar de estar longe das principais divisões, atualmente 10 jogadores nascidos em solo tocantinense estão disputando a 1ª e 2ª divisão nacional. Você faz ideia de quem são eles? O 'pente-fino' do ge apresenta cada um a seguir!

Conheça cada um dos atletas

Os que atuam na Série A

Luiz Fernando (atacante) - Atlético-GO

O atacante Luiz Fernando Morais, do Atlético-GO, tem 27 anos, e nasceu em Tocantinópolis (TO) - cidade localizada na região norte do Tocantins. O atacante, que iniciou no futebol com a camisa do Tocantinópolis, é um dos destaques do Dragão na elite do Brasileiro. Recentemente o jogador recebeu o título de maior artilheiro da história do Dragão, ao marcar o seu 14º gol com a camisa do clube. Além de Tocantinópolis e Atlético-GO, o atacante passou, também, por Botafogo e Grêmio.

Walisson Maia (zagueiro) - Criciúma

O zagueirão do Criciúma, Walisson Moreira Farias Maia, tem 32 anos, e nasceu em Natividade, região sudeste do estado. Desde 2023, o defensor veste a camisa do Tigre de Santa Catarina. Revelado pelo Coritiba, o Walisson passou por Botafogo-SP, Vila Nova-GO, Vitória, Fortaleza, entre outros.

Guilherme Castilho (volante) - Juventude

Da Série B para A, o volante Guilherme Castilho está de volta ao Juventude por empréstimo. O jogador, que pertence o Ceará, retorna ao clube gaúcho após passagem marcante em 2021. Revelado pelo Mirassol-SP, Castilho, tem 24 anos, e nasceu em Arapoema, interior do Tocantins. Além de Ceará, Mirassol e Juventude, o atleta tem passagem, ainda, Atlético-MG e Confiança-SE.

Os que atuam na Série B

Éder (zagueiro) - América-MG

O zagueiro Éder Ferreira Graminho, tem 29 anos, e defende o América-MG na Série B do Brasileirão. Nascido em Gurupi, sul do Tocantins, o defensor chegou ao Coelho em 2022. Revelado pelo Bahia, Éder soma passagem por Athletico-PR, Atlético-GO, entre outros.

Marlone (meia) - Chapecoense-SC

O meia Johnath Marlone Azevedo da Silva, o "Marlone", tem 32 anos, e foi revelado pelo Vasco. Atualmente, o meia nascido em Augustinópolis, norte do Tocantins, defende as cores da Chapecoense na Série B do Brasileiro. Na carreira, o jogador passou por Cruzeiro, Corinthians, Atlético -MG, Fluminense, entre outros.

Jean Dias (atacante) - Paysandu

Natural de Conceição do Tocantins, interior do estado, o atacante Jean Dias, de 33 anos, defende as cores do Paysandu na atual temporada. Revelado pelo Goiânia, o atacante tem passagem por São Luiz-MA, Manaus-AM, Criciúma-SC e Internacional-RS.

Edson Mardden (goleiro) - Amazonas

O goleirão do Amazonas na Série B, Edson Mardden Alves Pereira, de 32 anos, nasceu em Combinado, interior do Tocantins. Revelado pelo Internacional, o arqueiro passou, ainda, por Criciúma-SC, Mirassol-SP, CRB-AL, entre outros. Com o Amazonas, o arqueiro participou da campanha do título da Série C 2023.

Fábio (lateral -direito) - Vila Nova-GO

O jovem Fábio das Neves Gerônimo de Almeida, tem 22 anos, e defende na atual temporada o Vila Nova-GO. O lateral-direito, natural de Sítio Novo-TO, chegou ao Vila após ter se destacado com a camisa do Anápolis-GO durante o Campeonato Goiano.

Léo Tocantins (atacante) - Grêmio Novorizontino-SP

O atacante Leonardo Santiago Barcelar, o "Léo Tocantins" defende, na atual temporada, as cores do Grêmio Novorizontino-SP. O jogador, de 25 anos, nasceu em Nova Olinda, interior do Tocantins. Na carreira, tem passagem por Bahia e Sampaio Corrêa-MA, através de empréstimo.

Reverson (lateral-esquerdo) - Grêmio Novorizontino-SP

O lateral-esquerdo Reverson Valuarth Paiva Silva, de 27 anos, defende o Grêmio Novorizontino-SP no Brasileiro Série B. Natural de Araguaína, o jogador tem passagem pelas bases de Flamengo e Coritiba, e teve sua primeira oportunidade profissional no Grêmio Novorizontino-SP.