Passados 15 anos da conquista do maior feito pela AAA (Associação Atlética Araguaçuense) no vice-campeonato estadual amador de 2008, quando perdeu para o Grêmio de Futebol Guaraiense, ex-atletas do time, se reuniram na 16ª confraternização anual.

Fundada em 29 de março de 1989, a AAA, o time era uma das equipes mais aguerridas do Tocantins e mantém a tradição de reunir quem fez parte do elenco ao longo dos anos, com familiares e amigos para uma partida de futebol master e festa que dura um dia inteiro.

Neste ano, a festa reuniu cerca de 100 pessoas, no Clube Recreativo Recanto das Pedras, em Araguaçu, Sul do Tocantins, a 380 Km da capital, e prestou homenagens a ex-jogadores. Entre os homenageados, Doutor, Eugênio, Haroldo, Lindomar (in memoriam) e Teté (in memoriam).

De acordo com as informações da organização, a homenagem é prestada pela “dedicação, comprometimento, colaboração e relevantes serviços prestados ao futebol local”.