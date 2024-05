A segunda edição do PMW Ultimate Fight reuniu atletas do Tocantins, Pará, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal em 13 lutas de MMA, kickboxing, muay thai, jiu-jitsu e boxe. A competição ocorreu na noite do último sábado (25), em Palmas, e definiu os vencedores.

Na luta principal pela defesa do cinturão do MMA profissional de 61kg, o atleta Matheus Glória venceu Rômulo Fênix por desistência ao 3 minutos e 9 segundos do 5º roud.

Confira a lista completa de cada modalidade:

Nogi

• 69 Kg - O atleta George Mayke venceu o atleta Robson de Souza por finalização (Chave Americana), aos 6’ e 20”.

Boxe amador

• 70 Kg - O atleta Heráclito Neto venceu o atleta Douglas Mascote por decisão dividida dos juízes.

• 88 Kg – O atleta Wesley Fatal venceu o atleta Emilson Black por nockout técnico aos 2’ e 50” do 1º roud.

Kickboxing (K 1)

• 85 Kg – O atleta Gerson Moraes venceu o atleta Kedson Beckhan por decisão unânime dos Juízes.

• 75 Kg – A atleta Daniela Martins venceu a atleta Thamires Nascimento por decisão dividida dos juízes.

Resultado das lutas card principal

Muay Thai

• 61 Kg – O atleta Khaick Santos venceu o atleta Marcos David por decisão dividida dos juízes.

MMA profissional

• 59 Kg (Comb) – O atleta Edmaron Santos venceu o atleta Eduardo Sena por nockout técnico ao 52” do 2º roud.

• 77 Kg – O atleta Júlio César venceu o atleta Daniel Bucher Jr por finalização (Mata Leão), aos 3’ e 10” do 1º roud.

• 95 Kg (Comb) – O atleta Edson Silva venceu o atleta Túlio Kaique por nockout aos 3’ e 02” do 1º roud.

• 77 Kg – O atleta Guilherme Neres venceu o atleta Thiago King por finalização (Mata Leão) aos 1’ e 14” do 1º roud.

Kickboxing (k 1) defesa de cinturão

• 77 Kg – A atleta Thaila Carvalho venceu a atleta Ana Júlia por nockout técnico aos 47” do 1º roud.

MMA profissional (disputa de cinturão)

• 100 Kg (Comb) – O atleta Jair Mamute venceu o atleta Daniel Bucher por desistência aos 2’ e 32” do 1º roud.

MMA profissional (Defesa de cinturão)

• 61 Kg - O atleta Matheus Glória venceu o atleta Rômulo Fênix por desistência ao 3’ e 9” do 5º roud.

*Raquel Oliveira é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes.