Esporte Confira os resultados dos jogos de abertura do Estadual 2021 O Araguacema lidera após a rodada de abertura com os 3 pontos e os 5 gols de saldo

O Interporto bateu o Palmas por 2 a 1, no domingo, 21, no estádio Nilton Santos, na capital, com dois gols de Tozin ainda no primeiro tempo. Já o Tocantinópolis bateu o Tocantins de Miracema por 4 a 1 também no domingo no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O time de Miracema abriu o placar para o Tocantins e Tety e Jheimy, com três gols, selaram a vitóri...