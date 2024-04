A tabela detalhada do Brasileiro Feminino A3 foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O representante tocantinense no torneio, o Paraíos EC, encara na 1ª fase o Ypiranga-AP. O primeiro jogo será no próximo domingo (14), às 16h, no estádio Zerão, em Macapá -AP.

A partida de volta está prevista para o dia 27 de abril, às 19h, no Tocantins - com local a ser definido pela CBF. Quem se classificar encara na próxima fase o vencedor de Vila Nova-GO e Aliança-GO.

O Paraíso EC conquistou o direito de disputar a competição após ficar com a taça do Tocantinense Feminino em 2023. Na ocasião, a equipe venceu o 100 Limites, por 3 a 0.