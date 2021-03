Esporte Condenado por homicídio, goleiro Bruno é anunciado pelo Araguacema Perfil do clube no Instagram fez post na madrugada desta quarta-feira, 31, com anúncio

O perfil do Araguacema no Instagram, anunciou no início da madrugada desta quarta-feira, 31, que o goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, é o novo reforço do clube para disputa do Campeonato Tocantinense 2021. Ver essa foto no Instagram ...