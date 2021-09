Esporte Conclusão de ciclovia que liga Palmas a Taquaruçu está há 37 dias atrasada Iniciada no dia 24 de julho pela Agência de Obras, que estimou 25 dias para entregar via de terra; invasões na faixa de domínio precisaram de desapropriações e causaram atraso, informa o órgão

A Ciclovia Off Road, entre Palmas e Taquaruçu, que já deveria ser entregue à população por meados do mês de agosto, está há 37 dias atrasada. No lançamento da obra, no dia 24 de julho, o Estado garantiu que em um prazo de 25 dias o serviço estaria executado, tempo que acabou não sendo cumprido. Neste dia 24 de setembro, completam-se 62 dias de obras. O ...