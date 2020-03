Os lutadores tocantinenses que iriam participar do UIAMA World Championship nos dias 16 e 17 de maio, em Bueno Aires, na Argentina, receberam um comunicado, nesta quinta-feira, 26, que a competição teve que ser transferida para os dias 12 e 13 de setembro, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ao todo, seis atletas que fazem parte da equipe Amilton Fight Brasil iriam participar do Campeonato Mundial de Artes Márcias, nome como é conhecida a competição no meio esportivo. O torneio costuma reunir mais de 25 modalidades em quase 400 divisões. Os principais destaques são: MMA, Taekwondo, Kick Boxing e Muay Thai.

Pelo menos dois atletas da equipe iam disputar cinturões na modalidade Muay Thai e o chefe da delegação, Amilton Oliveira, faria sua luta de despedida na modalidade. Além de três lutadores do Tocantins, a time contaria com mais três lutadores da Bahia, que foram convidados por Amilton para compor a equipe.

Treinos

Segundo Amilton Oliveira, os treinos também foram suspensos, por hora, devido ao decreto municipal da Prefeitura de Palmas. “Os treinos estão sendo em casa, pois estamos respeitando o decreto municipal sobre aglomeração de pessoas. Faço meus treinos em casa, assim como restante da equipe. Alguns eu gravo e envio para os atletas também. Na semana que vem, acredito, que devemos retornar os treinamentos com força total”, comenta o lutador, que além de exercer essa função também é o técnico da equipe.

Recursos

Para conseguir custear a viagem, os atletas estão organizando um bingo e uma galinhada. Com a suspensão do evento no primeiro semestre, as ações irão ser remarcadas. ”Iríamos fazer a galinhada neste final de semana. Mas, por conta do coronavírus e as consequências, tivemos que adiar. Agora vamos aguardar o comércio e outros setores se organizarem e marcar uma nova data.”, pontua Amilton Oliveira.