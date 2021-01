Esporte Como os Bombeiros atenderam ocorrência de queda de avião com jogadores e presidente do Palmas Queda do avião ocorreu na manhã deste domingo (24), em Luzimangues, no Tocantins

A tenente-coronel Andréia de Fátima Bueno, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Palmas, foi uma das primeiras pessoas a chegarem no local do acidente aéreo que vitimou quatro jogadores do Palmas, o presidente Lucas Meira e o piloto Wagner Machado. A queda da aeronave ocorreu na manhã deste domingo (24), em Luzimangues, no Tocantins. Segundo a tenen...