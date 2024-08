Esporte Como canoagem paralímpica abriu 'mundo novo' a ex-dançarino de Frank Aguiar Quando lhe foi apontada a limitação, Luís Carlos conseguiu achar liberdade, e agora, em Paris, vai buscar a segunda medalha paralímpica.

Ele estava no auge da carreira como dançarino, no grupo de Frank Aguiar, quando ouviu que não teria mais o movimento das pernas. O choro e as incertezas deram espaço a um mundo novo, desbravado a remo. Quando lhe foi apontada a limitação, Luís Carlos conseguiu achar liberdade, e agora, em Paris, vai buscar a segunda medalha paralímpica. Natural de Picos, no Piauí,...