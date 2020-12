Esporte Comentarista Gustavo Roman, do DAZN, morre aos 45 anos de Covid-19 O jornalista informava passo a passo de seu tratamento até o começo de dezembro

O jornalista e escritor Gustavo Roman, de 45 anos, morreu nesta quinta-feira (30), nos Estados Unidos. Comentarista e narrador do canal de streaming DAZN no Brasil, ele estava internado em tratamento de Covid-19 desde novembro. A assessoria de comunicação da plataforma confirmou a morte em nota: "O DAZN lamenta profundamente a morte precoce de Gustavo Roman, com qu...