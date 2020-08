Esporte Com VAR, Flamengo e Botafogo empatam em clássico de acréscimos animados Com um gol de Pedro Raul aos 48 minutos do segundo tempo e de Gabigol no último lance, a partida ficou em 1 a 1

Com um gol de Pedro Raul aos 48 minutos do segundo tempo e de Gabigol no último lance, Flamengo e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1 em um clássico de acréscimos animados pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro chegou a ter um gol de Gabriel anulado pelo VAR no segundo tempo. O próximo compromisso do Botafogo é na quarta-feira (26), quando enfren...