O time de Angico, extremo norte do Tocantins, arrancou um empate no estádio Nilton Santos na primeira disputa da semifinal do Tocantinense com o Capital.

O time palmense saiu na frente após uma cobrança de falta, que nasceu após uma poça de água segurar a bola durante um recuo da defesa e sobrar para o jogador Marquinhos Bala.

Derrubado na sequência em lance que resultou na expulsão do xará, Marquinho, do Bela Vista. Na cobrança, Kariri abriu o placar para o Capital aos 21 da etapa inicial.

Não deu tempo de comemorar direito. Douglas ataca em direção ao gol e é empurrado pelo goleiro Careca. O árbitro Tarcísio Matos marca pênalti para o time do Angico.

Douglas acerta a cobrança e define o placar ainda no primeiro tempo. O Bela Vista, mesmo com um jogador a menos, parou o Capital e levou a decisão da vaga da final para o Bico do Papagaio.

Os dois times voltam a se enfrentar no sábado, 25 de março, no estádio Jorge Filho, em Angico. O vencedor ganha a vaga na finalíssima. Empate leva a decisão para as os pênaltis.