Esporte Com um a menos, Botafogo empata com Junior e avança em 2º na Libertadores O Botafogo ficou no empate em 0 a 0 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, e se classificou em segundo lugar no Grupo D da Libertadores com os mesmos dez pontos dos colombianos, sendo superado nos critérios de desempate

Com um a menos desde os 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo ficou no empate em 0 a 0 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, e se classificou em segundo lugar no Grupo D da Libertadores com os mesmos dez pontos dos colombianos, sendo superado nos critérios de desempate. O Alvinegro agora enfrentará algum líder de chave nas oitavas de final. O adversário será c...