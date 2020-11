Esporte Com um a menos, Atlético-MG arranca empate com o Ceará e reassume liderança Galo abriu o placar, sofreu a virada e empatou em cobrança de pênalti

Com um segundo tempo pra lá de elétrico, o Atlético-MG arrancou um empate de 2 a 2 com o Ceará dentro do estádio Castelão, neste domingo (22). O placar não foi dos melhores para o time mineiro, mas foi o suficiente para igualar o Flamengo em número de pontos (39) e superar os cariocas no critério de desempate, assumindo a ponta do Brasileirão. De bicicleta, Sasha ...