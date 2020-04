Esporte Com Thomas Bach, COI lança campanha para estimular atividade física na quarentena Em vídeo de divulgação, o presidente do COI aparece pedalando um bicicleta ergométrica em sua casa

Em tempos de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional (COI) lançou neste domingo (5) uma campanha para incentivar as pessoas, atletas profissionais ou não, a praticarem atividades físicas durante a quarentena. A campanha, cujo lema é "Fique forte, fique ativo, fique saudável", foi divulgada nas redes sociais, co...