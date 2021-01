Esporte Com soltura de balões, Palmas Futebol e Regatas homenageia vítimas de acidente aéreo Nesta manhã, no Centro de Treinamento (CT) do Clube, atletas, colaboradores do Tricolor e amigos próximos, fizeram um momento de oração e em seguida a soltura de balões com sementes

Sete dias após o trágico acidente que vitimou o presidente do clube, Lucas Meira, além dos atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Marcus Molinari e Ranule Gomes, e o piloto Wagner Machado, o Palmas Futebol e Regatas realizou, no decorrer deste sábado, 30, uma série de homenagens às vidas e memória das vítimas. Pela manhã, no Centro de Treinamento (CT) do Clube, atleta...