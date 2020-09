Esporte Com reforços e mais jogadores disponíveis, Palmas encara o Tupynambás pela 2ª rodada da Série D Partida sem presença de público será neste sábado, 26, às 16 horas, no estádio Nilton Santos, na Capital

Com um time mais completo que o da estreia e em busca de somar os primeiros pontos, o Palmas entra em campo neste sábado, 26, para encarar o Tupynambás (MG) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, às 16 horas, no Nilton Santos e sem presença de público. Após perder na estreia, por 3 a 1, para o Villa Nova (MG), o técnico Robson Tavares espera que o c...