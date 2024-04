Com apenas quatro gols, o meia Bruno Moraes, do União, ficou com o título de artilheiro do Campeonato Tocantinense. A artilharia vencida por Bruno Moraes foi a mais econômica da história da competição.

Antes, na cronologia do Campeonato Tocantinense, as edições de 2020 e 2023 foram as que os artilheiros anotaram o menor número de tentos da história da competição.

Na edição 2020, afetada pela pandemia de Covid-19, o artilheiro Thiago, do Palmas, marcou apenas cinco gols durante o campeonato. Já na edição passada, Everson Bilau, do Tocantinópolis, e Tony Love, do Capital, foram os artilheiros com cinco gols.

Bruno Moraes, também, comemorou a conquista do bicampeonato do União após 30 anos de jejum. O título veio em cima do Tocantinópolis (4 a 2 no agregado), no último sábado.

Veja a lista da artilharia 2024

4 Gols

Bruno Moraes (União-TO)

3 Gols

Igor Pato (Araguaína)

Pedro Igor (Tocantinópolis)

Wanderson (Tocantinópolis)

2 Gols

Jean Bala (União-TO)

João Marcelo (Gurupi)

Célio (Bela Vista)

Maicon (Tocantins EC)

Júlio (Tocantins EC)

Wesley (Capital-TO)

Maikon Leite (Batalhão)

Cairo (Capital-TO)

Everson Bilau (Tocantinópolis)

Matheus Café (Araguaína)

Gabriel Vinícius (União-TO)

Frank (União)

Arthurzinho (Capital-TO)

Giancarlo (Capital)

Matheus (União)

1 Gol

Edno Roberto (Bela Vista)

Muryllo (Bela Vista)

Igor (Tocantinópolis)

Gustavo Gomes (Tocantinópolis)

Márcio Júnior (Capital-TO)

Romário (Capital-TO)

Hugo Moreno (Capital-TO)

Carioca (Bela Vista)

Anderson (Tocantins EC)

Rafael Leandro (Araguaína)

Danilo (Tocantins EC)

Leandro (Batalhão)

Jeffersson (Gurupi)

Rhaylan (Batalhão)

Cristiano (Batalhão)

Hugo (Gurupi)

Roniel (Gurupi)

Gil Macena (Bela Vista)

Marcão (Gurupi)

Diogo (Bela Vista)

Gustavo (Tocantinópolis)

Ítalo (Araguaína)

Arango (União)

João Pedro (Araguaína)

Gustavo Santos (Tocantinópolis)

William (Capital)

Giovani (Araguaína)

Robinho (Tocantinópolis)

Clau (Araguaína)

Felipe (União)

Daniel Barros (Tocantinópolis)

Gols-contras?

*Márcio Júnior (Capital-TO) - Contra para o Araguaína, na 1ª rodada

*Clau (Araguaína) - Contra para o União - 5ª rodada

*Gustavo Costa (Tocantinópolis) - Gol contra ida da final