Atulizada às 19h05

Nesta quarta-feira, 10, Tocantinópolis e Palmas começam a decidir o título do Campeonato Tocantinense 2020. A partida no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, está marcada para 16 horas, e terá presença de público. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) informou por meio de nota, que o jogo será com “portões controlados” e que 1.000 ingressos foram disponibilizados para venda. Do total de ingressos, 10% serão destinados ao Palmas e o restante aos torcedores do time da casa.

A FTF afirma que um plano de contingência foi apresentado pelo time da casa e que a decisão passou pelos órgãos de saúde da cidade para ser aprovada. De acordo com o documento, o número de ingressos corresponde apenas 8,33% da capacidade do Estádio João Ribeiro. Esse será o primeiro jogo, desde da volta da competição em janeiro, com presença de torcedores. Na circular divulgada nesta terça-feira, 9, a FTF explica que a mesma solicitação poderá ocorrer no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, 14, mas isso precisaria ser feito pelo Palmas, que é o mandante. O Tricolor da Capital não confirmou se irá entrar com o pedido para liberar a presença da torcida.

Estas são algumas das informações disponíveis no protocolo apresentado do TEC: Haverá a aferição de temperatura de todo o público que adentrarem ao interior do estádio Ribeirão; O indivíduo que no momento da aferição da temperatura a mesma estiver acima dos 37,5ºC não poderá ter acesso ao local do evento e poderá a partir do dia seguinte requerer o seu dinheiro de volta; Uso obrigatório de máscara durante para todos enquanto permanecer nas dependências do estádio; Higienização com álcool nas mãos do público participante na entrada do estádio, ao utilizar o sanitário ou quando necessário, tarefa realizada pela equipe de brigadistas/colaboradores; Haverá som volante e dentro do estádio (som do próprio estádio) reforçando os protocolos de segurança propostos; Todos os assentos serão demarcados para assegurar o distanciamento mínimo exigido durante a partida; Haverá acompanhamento a todos que utilizarem os banheiros; É terminantemente proibida a comercialização e o consumo de bebida alcoólica dentro do estádio.

Fiscalização

Por conta da segurança sanitária para evitar o contágio pela Covid-19, a FTF informa que o time mandante deve cumprir fielmente o que está estabelecido no plano de contingência e protocolo, que será acompanhado pelos representantes da federação. Em caso de descumprimento de qualquer requisito, será sujeito um relatório, e será comunicado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO).

Eleito presidente do clube para o biênio 2021/2022, Paulo Gomes é também o prefeito de Tocantinópolis eleito pelo PSD. Mesmo com o prefeito na presidência da equipe, quem ocupa o cargo de presidente é Vagner Novais, que estava no cargo por dois mandatos e agora ocupa o cargo de vice na nova diretoria, mas continua à frente do futebol do clube.

Procurado pela reportagem, o prefeito apresentou os documentos que confirmam a liberação por parte dos órgãos responsáveis e por conta disso é a favor da liberação. “Diante do posicionamento dos profissionais da saúde e de todos os critérios de segurança, sou a favor. Nossa capacidade é de seis a sete mil lugares e esse número acabou sendo reduzido para 1.000. O que nos oferece a condição de conseguir um distanciamento e uma segurança com todos os critérios que serão cobrados: uso de álcool, máscara e distanciamento, então sou totalmente a favor.”, comentou o gestor municipal.