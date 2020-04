A Fifa uniu 50 jogadores de futebol da atualidade e do passado para prestar uma homenagem, com aplausos, e a exibir admiração aos profissionais de saúde que tem ajudado a salvar vidas durante a pandemia do coronavírus. Entre os participantes, estão Pelé e Diego Maradona.



O Rei do Futebol e o craque argentino são as duas últimas personalidades a aparecer na gravação, que também conta com a participação de outros cinco brasileiros: Ronaldo Fenômeno, Kaká, Marta, Cafu e Roberto Carlos. "Alguns dos maiores jogadores de futebol de ontem e de hoje queriam se juntar e expressar sua admiração pelos heróis da humanidade, ou seja, por todos aqueles que se dedicam a salvar nossa sociedade e garantir seu funcionamento, apesar da ameaça do coronavírus", afirma a Fifa no comunicado em que divulgou o vídeo.



A entidade máxima do futebol mundial também cita profissionais de outras áreas além da saúde que tem sido fundamentais nesse momento em todo o mundo. "De fato, profissionais de saúde e voluntários de todo o planeta estão arriscando suas vidas diariamente para toda a humanidade. E, infelizmente, essa crise também reivindicou a vida de alguns deles. Trabalhadores e voluntários das forças de segurança pública e privada, farmácias, lojas, armazéns, serviços de entrega e transporte público estão desempenhando um papel fundamental na proteção de nosso modo de vida", afirma. "Para todos esses heróis: o futebol agradece, está com você e sempre se lembrará de você", conclui a Fifa.



A campanha é denominada "Nós vamos vencer". Além de Maradona, Pelé, e dos brasileiros, os demais participantes são: David Beckham, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Ji-Sung Park, Bastian Schweinsteiger, Marco van Basten, James Rodríguez, Wendie Renard, Zinedine Zidane, Arturo Vidal, Carli Lloyd, Yaya Touré, Samuel Eto'o, Lucy Bronze,, Harry Maguire, Vivanne Miedema, Harry Kane, Mesut Özil, Luis Hernández, Virginia Torrecilla, Pernille Harder, Norma Palafox, Holger Badstuber, Ivan Vicellich, Danielle van de Donk, Pavel Pardo, El Hadji Diouf, Nicole Regnier, Bhaichung Bhutia, Charlyn Corral, Giorgio Chiellini, Michael Owen, Magdalena Eriksson, Alexia Putellas, Han Duan, Ajara Nchout, Fabio Cannavaro, Javier Zanetti, Youri Djorkaeff, Deyna Castellanos, Iker Casillas, Javier Hernández e Gianluigi Buffon.

To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19 #WeWillWin #FIFA



