Esporte Com paralisação, Corinthians decide conceder férias de 30 dias aos jogadores Além do Departamento de Futebol, as férias também serão concedidas às categorias de base do clube paulista

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (30) que concederá férias para funcionários, atletas e comissão técnica entre os dias 1.º e 30 de abril. A decisão foi tomada em conjunto com os clubes da Série A e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), durante o Conselho Nacional do Clubes, na última quinta (26), em virtude do estado de calamidade pública, decretado p...