Esporte Com Palmeiras x Corinthians, Record chega a 25 pontos e faz Huck perder liderança Segundo dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem, a partida marcou 18 pontos de média com picos de 25 com a bola rolando, entre 18h e 20h04. A Globo ficou com 13 pontos ao mostrar o Domingão com Huck. O SBT cravou 5 com Eliana e Roda a Roda

