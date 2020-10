Com largada neste sábado, 31, da Fazenda Velocittá, na cidade de Mogi Guaçu (SP), o Rally dos Sertões 2020, chega ao Tocantins na quarta-feira, 4, mas a cidade que receberá a ‘bolha’ no Estado ainda não foi relevada. A 28ª edição será finalizada em Barreirinhas (MA) no dia 7 de novembro e terá um formato diferente neste ano por conta da pandemia da Covid-19. O trajeto de 4.749 quilômetros também passa por Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal.

Antes da largada no sábado, os pilotos já passam pelo primeiro desafio nesta sexta-feira, 30, a partir das 10h30. Os competidores do maior rally das Américas encaram o prólogo, que vai definir a ordem de largada para a primeira etapa. O circuito do prologo conta com 4.730m, em um trajeto sinuoso com algumas retas, piso misto de cascalho e pedrisco. As primeiras a entrar em ação serão as motos, seguidas pelos UTVs e pelos carros (em ordem crescente de numeração), sempre com intervalos de um minuto entre cada competidor.

Ao lado de Rubens Barrichello e Rafael Cassol, que entrou na vaga de Thiago Camillo, o tocantinense Felipe Fraga irá disputar pela primeira vez o rally. Os três pilotos fazem parte da RMattheis e vão competir no buggy, que tem um motor V8 da Giaffone Racing. Nas motos, outro nome do Tocantins na disputa, será Leandro Mokfa, de Dianópolis. Em 2019, o piloto teve que abandonar o Sertões, após seu veículo pegar fogo.

Bolhas

Assim como outras competições pelo mundo, o rally vai se deslocar em um sistema "de bolha em bolha", em vez do modelo tradicional de cidade em cidade. O Tocantins faz parte quarta bolha, logo após a passagem dos veículos por uma bolha no Distrito Federal e duas em Goiás. No dia 5, eles deixam o Tocantins rumo ao estado do Maranhão em uma etapa de 612 km. De acordo com a organização, nenhuma das cidades anfitriãs teve o nome revelado e isso só vai acontecer na véspera da chegada do rally em cada uma das cidades e apenas para os competidores e os envolvidos com o Sertões. Todos seguirão por uma rota pré-estabelecida e monitorada.

Os acampamentos serão lacrados, formando verdadeiras bolhas e quem desobedecer ao isolamento estará fora da prova. As Vilas Sertões serão montadas em locais isolados, com acesso restrito apenas aos credenciados, que tenham sido testados com exame PCR. Equipes, competidores, staff, equipe médica, imprensa ficarão concentrados dentro da bolha, em acampamentos e motorhomes. O abastecimento dos acampamentos será feito através dos comerciantes locais.

Rally da Solidariedade

O maior rally das Américas se transforma no “Rally da Solidariedade”. A 28ª edição será realizada com adaptações relevantes nas suas três dimensões: Esporte, Social e Turismo. Segundo a organização, “a missão este ano é levar acesso à medicina de qualidade e fomento econômico para as comunidades remotas e carentes do Brasil. Este ano a ação social do Sertões está focada em dois pilares: 1. Saúde: a instalação de unidades de teleatendimento médico gratuito de qualidade, projeto inovador desenvolvido pelo SAS Brasil; 2. Legado econômico: Ação coordenada com o SEBRAE em apoio à campanha ‘COMPRE DO PEQUENO’. Aquisição de cestas básicas de pequenos produtores locais que serão distribuídas nas regiões aos que estão sem trabalho e renda, além de todo abastecimento das Bolhas Sertões. O lado competitivo da prova foi adaptado e traz um protocolo de segurança especial com 10 medidas. A caravana ficará isolada em bolhas durante o percurso, em acampamentos fechados. Já a dimensão Turismo, que revela lugares que pouca gente conhece, foi postergada para 2021.”

Protocolos

Os envolvidos na competição (competidores, equipe, staff e imprensa) deverão apresentar um resultado negativo de teste PCR feito entre 26 e 29 de outubro para obter a credencial. A apresentação dos documentos será feita de forma online. Dentro da bolha, as pessoas precisam usar máscara o tempo todo e a credencial deve ficar visível, o acesso só será permitido para pessoas credenciadas e para evitar circulação fora do isolamento, o espaço contará com alimentação, banheiros e serviço de motoboy, caso seja necessário qualquer tipo de compra externa.

Dentro da bolha, haverá um controle diário das temperaturas dos competidores e presentes, além de testes aleatórios conduzidos pela equipe médica. Já os veículos de apoio serão monitorados, vão usar rotas pré-determinadas e abastecimento em postos credenciados que seguirão todos os protocolos de segurança, para evitar a disseminação da Covid-19.

ROTEIRO

1ª Etapa – Bolha Velocitta – Sábado, 31/10 (Mogi Guaçu/SP)

DI – 260 km | TE – 205 km | DF – 120 km | Total – 585 km

Domingo, 01/11 (SP->DF)

Deslocamento para Brasília (DF)

2ª Etapa – Segunda-feira, 02/11 (DF->GO)

1ª perna Maratona Renê Melo

DI – 159 km | TE – 353 km | DF – 0 km |Total – 512 km

3ª Etapa – Terça-feira, 03/11 (GO ->GO)

2ª Perna Maratona Paulo Gonçalves

DI – 0 km | TE – 200 km | DF – 169 km | Total – 369 km

4ª Etapa – Quarta-feira, 04/11 (GO->TO)

DI 26 km | TE 329 km | DF 295 km | Total 650 km

5ª Etapa – Quinta-feira, 05/11 (TO->MA)

DI – 99 km | TE – 227 km | DF – 284 km | Total – 610 km

6ª Etapa – Sexta-feira, 06/11 (MA->MA)

DI 128 km | TE 300 km | DF 313 km | Total 741 km

7ª Etapa – Sábado, 07/11 (Barreirinhas/MA)

DI 258 km | TE 223 km | DF 34 km | Total 515 km