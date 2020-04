Esporte Com nome de Luo Guofu, atacante Aloísio é chamado pela 1ª vez à seleção da China Outros jogadores brasileiros estão na mira dos dirigentes chineses. São os casos de Ricardo Goulart, Alan e Fernandinho. O meia Elkeson já foi convocado pela China

A seleção da China tem agora dois jogadores brasileiros naturalizados em seu elenco. Depois do meia Elkeson, ex-Botafogo que tem o nome chinês de Ai Kesen, nesta quarta-feira (29) foi a vez do atacante Aloísio, apelidado no Brasil de "Boi Bandido" quando jogou por Figueirense e São Paulo, ser convocado pela primeira vez para o time nacional comandado pelo técnico Li T...