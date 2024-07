Esporte Com Marta expulsa e em prantos, Brasil perde para Espanha, mas se classifica às quartas de final Com derrota da Austrália para os EUA, seleção brasileira garantiu vaga na próxima fase

Com a expulsão da atacante Marta ainda nos acréscimos do primeiro tempo, o Brasil não foi páreo para a atual campeã mundial Espanha e perdeu por 2 a 0 nesta quarta-feira (31) em partida realizada no Stade de Bourdeaux, na segunda derrota seguida nas Olimpíadas. O primeiro gol do jogo foi marcado quando o cronômetro marcava 22 minutos do segundo tempo pela atacan...