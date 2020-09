Após 8 jogadores do elenco testarem positivo para Covid-19, o Palmas divulgou a lista com o nome dos 13 jogadores que viajaram para encarar o Villa Nova (MG), domingo, 20, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O time tocantinense entrou com uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) e aguarda decisão para adiar o jogo.

A lista conta com: Isaias (Goleiro), 18 anos; Leite (Zagueiro/Volante), 18 anos; João Bernardo (Zagueiro/Volante), 20 anos; Heitor (Zagueiro) anos 17; Felipe (Lateral Esquerdo), 18 anos; Jeferson (Lateral Direito) 18 anos; Grilo (Lateral Direito), 19 anos; Zé Elias (Meio-campo), 16 anos; Matheus Macedo (Volante), 18 anos; Bruninho (Meia-atacante), 17 anos; Felipe Boró (Meia-atacante), 19 anos; César (Atacante) 18 anos; Ygor (Atacante), 16 anos. A média de idade desses jogadores é de 17,8 anos.

Caso a partida seja mantida, o Tricolor da Capital só irá contar com dois jogadores no banco de reserva. Essa será a quarta vez que o Palmas disputa a Série D do Brasileiro. As outras passagens foram em: 2015 (caiu nas oitavas de final) 2016 (queda na segunda fase) e 2019 (não passou da primeira fase).

Após a parada no futebol, ainda em março, por conta da pandemia, o Palmas retornou as atividades no dia 20 de julho.

Villa Nova

Ao contrário do Palmas, o Villa Nova aposta suas fichas em um elenco que mistura experiência e juventude. Para isso, o clube mineiro contratou o treinador Mancini, que atuou pelo clube em 2014 e 2016, o lateral direito Maicon (39 anos), ex-seleção brasileira, Manchester City, Inter de Milão e Roma, e Deola ex-goleiro do Palmeiras (37 anos), que estava no ASA (AL).

Além dos atletas que chegaram para a disputa da Série D, o elenco do Leão do Bonfim, que acabou rebaixado para o Módulo II do Campeonato Mineiro este ano, já contava com o experiente volante Augusto Recife, 37 anos, e o meia Carlos Magno, 34 anos. Entre os mais jovens o time conta com os meias Lucas Grossi, 21 anos, Talisson Lalau 22, e o atacante Raphael Lopes, 21 anos. O elenco do Leão do Bonfim voltou aos treinos no dia 31 de agosto.

Essa será a sexta vez que o clube mineiro irá disputar a Série D do Brasileiro, tem cinco títulos estaduais e uma conquista da Série B do Brasileirão em 1971.

Detalhes do jogo

A partida será realizada às 16 horas, no estádio Castor Cifuentes, também conhecido como Alçapão do Bonfim, e terá transmissão ao vivo pelo site ou no aplicativo do MyCujoo, disponível para baixar nas lojas virtuais (App Store e Google Play).

O árbitro principal da partida será Raphael Garcia de Andrade (ES). Os assistentes são de Minas Gerais: Marcyano da Silva Vicente (1), Augusto Magno de Ramos (2) e Michel Patrick Costa Guimaraes (quarto árbitro).