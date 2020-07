Esporte Com Luxemburgo, Palmeiras vê chance de 3ª quebra de tabu no Campeonato Paulista Clube não vence a competição desde 2008

O Palmeiras garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista na última quarta-feira (29), ao derrotar o Santo André, por 2 a 0, no Allianz Parque. Dessa forma, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo ficou a três jogos de um possível título estadual que não é conquistado desde 2008. O atual jejum do clube na competição é idêntico ao encerrado justamente no ano...