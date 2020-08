Com largada marcada para o dia 31 de outubro em São Paulo, o Rally dos Sertões 2020 irá ter uma ‘bolha’ no Tocantins. A 28ª edição será finalizada em Barreirinhas (MA) no dia 7 de novembro e terá um formato diferente neste ano por conta da pandemia da Covid-19. O trajeto de 4.749 quilômetros também passa por Minas Gerais, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal.

Assim como outras competições pelo mundo, o rally vai se deslocar em um sistema "de bolha em bolha", em vez do modelo tradicional de cidade em cidade. De acordo com a organização, os acampamentos serão lacrados, formando verdadeiras bolhas e quem desobedecer ao isolamento estará fora da prova. As Vilas Sertões serão montadas em locais isolados, com acesso restrito apenas aos credenciados, que tenham sido testados com exame PCR. Equipes, competidores, staff, equipe médica, imprensa ficarão concentrados dentro da bolha, em acampamentos e motorhomes. O abastecimento dos acampamentos será feito através dos comerciantes locais.

A edição deste ano pretende deixar cabines pelas cidades por onde passar, que são semelhantes a grandes caixas eletrônicos com equipamentos médicos, para que a população local possa se beneficiar com os teleatendimentos em 14 especialidades médicas, como ginecologia, dermatologia e oftalmologia, além de psicologia e nutrição.

Protocolos

Os envolvidos na competição (competidores, equipe, staff e imprensa) deverão apresentar um resultado negativo de teste PCR feito entre 26 e 29 de outubro para obter a credencial. A apresentação dos documentos será feita de forma online. Dentro da bolha, as pessoas precisam usar máscara o tempo todo e a credencial deve ficar visível, o acesso só será permitido para pessoas credenciadas e para evitar circulação fora do isolamento, o espaço contará com alimentação, banheiros e serviço de motoboy, caso seja necessário qualquer tipo de compra externa.

Dentro da bolha, haverá um controle diário das temperaturas dos competidores e presentes, além de testes aleatórios conduzidos pela equipe médica. Já os veículos de apoio serão monitorados, vão usar rotas pré-determinadas e abastecimento em postos credenciados que seguirão todos os protocolos de segurança, para evitar a disseminação da Covid-19.

A cidade tocantinense que vai receber o evento ainda não teve o nome revelado. De acordo com a organização, nenhuma das cidades anfitriãs teve o nome revelado e isso só vai acontecer na véspera da chegada do rally em cada uma das cidades e apenas para os competidores e os envolvidos com o Sertões.

No dia 31 de outubro, o evento terá concentração antes da largada no Autódromo Velocittá, na cidade de Mogi Guaçu, a cerca de 180 km de São Paulo.

Etapas

31/10 - Prólogo e deslocamento livre até a 1ª especial

01/11 - 1ª Etapa (Total: 1.305 km)

02/11 - 2ª Etapa Maratona Renê Mello (Total: 519 km)

03/11 - 3ª Etapa Maratona Paulo Gonçalves (Total: 369 km)

04/11 - 4ª Etapa (Total: 641 km)

05/11 - 5ª Etapa (Total: 612 km)

06/11 - 6ª Etapa (Total: 719 km)

07/11 - 7ª Etapa (Total: 512 km)