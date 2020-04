Esporte Com investimento bilionário, Aston Martin confirma retorno à Fórmula 1 em 2021 Acionistas da montadora vão investir cerca de R$ 3 bilhões nas operações da Racing Point, equipe da Inglaterra, que deixará a maior categoria de automobilismo

A Fórmula 1 terá uma novidade no grid de largada em 2021. Nesta quarta-feira, com um investimento bilionário, a Aston Martin oficializou o retorno à maior categoria de automobilismo do mundo no próximo ano, quando tomará as operações da Racing Point em Silverstone, na Inglaterra. Os acionistas da Aston Martin aprovaram um fundo de investimento de R$ 3 bilhões, su...