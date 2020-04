O Palmas confirmou que recebeu o repasse de R$ 120 mil, que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disponibilizou a todos os times que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série D neste ano. A entidade fez o repasse para socorrer as equipes durante a paralisação das atividades em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).

As medidas da entidade também beneficiam os clubes da Série C, os times femininos que disputam a primeira e a segunda divisão nacional, federações estaduais e os árbitros. Ao todo o pacote de auxílio é de R$ 36 milhões. Com a paralisação do calendário de jogos do futebol, a CBF vai acudir 160 equipes masculinas e femininas.

Contratos

A equipe tocantinense informou que todos os atletas contratados para a temporada 2020, assinaram o contrato até abril deste ano, com chance de renovação até a final do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o Campeonato Tocantinense suspenso e a indefinição do começo da Série D, os contratos não foram renovados. Segundo o clube, todos os atletas receberam os salários, acertos e condições para retornar ao seu lar em segurança.

Atletas criados na base e que possuem vínculo profissional com o time seguem com o seu contrato vigente e são incentivados a praticar atividades para manter o preparo físico, desde que sigam as orientações de segurança e saúde nesse momento de crise. O clube informou que alguns colaboradores foram desligados, outros seguem as atividades com carga horária reduzia.

Retorno

O Palmas disse, por meio de nota, que por mais que a equipe esteja ansiosa para voltar aos gramados, as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias são indispensáveis para a segurança dos atletas, comissão técnica e torcedores. O clube espera retornar o quanto antes e torce para que a situação se regularizada.