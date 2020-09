Nesta quarta-feira, 2, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou a tabela e o regulamento do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão, que tem data marcada para começar no dia 1º de novembro. Serão cinco times: Gurupi, Araguaína, Tocantins, Alvorada e Taquarussú, na busca por duas vagas na elite do futebol tocantinense em 2021.

De acordo com o regulamento, todos os times se enfrentam dentro de apenas um grupo, com jogos apenas de ida. Os dois clubes com mais pontos na primeira fase avançam para final, já com as vagas garantidas na primeira divisão. A final do torneio será no dia 6 de dezembro, em jogo único e em caso de empate a equipe que fez a melhor campanha será declarada campeã.

A FTF afirma no artigo 19 do regulamento que todas as despesas de arbitragem e representantes serão de responsabilidade da entidade. A divulgação das datas da Série B do tocantinense marca o retorno do futebol no Estado, parado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. Sparta e Atlético Cerrado disputaram a Série A do Estadual em 2020, mas foram rebaixados e decidiram não disputar a Série B.

Primeira Divisão

Palmas e Tocantinópolis, equipes que vão representar o Estado na Série D do Campeonato Brasileiro, estão também nas semifinais do Campeonato Tocantinense 2020, suspenso por tempo indeterminado em 18 março. Com início do campeonato nacional em setembro, os dois times retornam aos treinos e se preparam para o início da competição.

Pelo torneio estadual, no primeiro jogo das semifinais, o Palmas derrotou o Araguacema por 1 a 0, fora de casa. O time ia decidir se chegaria na final no dia 22 março, no Nilton Santos. Mas por conta da pandemia da Covid-19, as atividades foram suspensas. Já o TEC empatou (0 a 0) com o Interporto dentro dos seus domínios e ia decidir a vaga na decisão no dia 21 de março, na casa do adversário, em Porto Nacional.

Tabela da Série B

01/11 Tocantins X Taquarussú – 16 horas - Castanheirão

01/11 Gurupi X Alvorada – 16 horas - Rezendão

08/11 Taquarussú X Gurupi - 16 horas - Nilton Santos

08/11 Araguaína X Tocantins - 16 horas - Mirandão

12/11 Alvorada X Taquarussú - 20h15 - Elias Natan

12/11 Gurupi X Araguaína 20h15 - Rezendão

22/11 Tocantins X Gurupi – 16 horas - Castanheirão

22/11 Araguaína X Alvorada – 16 horas – Mirandão

29/11 Taquarussú X Araguaína – 16 horas - Nilton Santos

29/11 Alvorada X Tocantins – 16 horas - Elias Natan

Final

06/12