Esporte Com gol no fim do jogo, Palmeiras vence Ceará e encosta na vice-liderança À frente dos dois está somente o Atlético-MG, líder, que enfrenta o Vasco neste domingo (4)

O Palmeiras venceu o Ceará neste sábado (3), por 2 a 1, no Allianz Parque, e pulou para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, empatado com o vice-líder Internacional. À frente dos dois está somente o Atlético-MG, líder, que enfrenta o Vasco neste domingo (4). O time gaúcho também jogou neste sábado e empatou o clássico com o Grêmio, por 1 a 1,...