Esporte Com gol de Tchô, Palmas empata com Paragominas no Pará Próximo desafio do Palmas é sábado, 7, às 15h30 no estádio Nilton Santos diante do Tocantinópolis

Em Paragominas (PA), o Palmas enfrentou, neste domingo, 1°, os donos da casa em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Com gol de Tchô, de pênalti no primeiro tempo, o tricolor empatou em 1 a 1 com o time paraense na Arena Verde e foi a oito pontos na competição. “Importante fazer esse gol fora de casa já que a gente não podia deixar...