Esporte Com gol de Guerrero, Inter vence Coritiba fora de casa na estreia do Brasileirão Vitória em terras paranaenses alivia o ambiente do Internacional, que passou a sofrer fortes críticas e pressão depois de outra derrota em Gre-Nal

O Internacional estreou no Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa. Neste sábado (8), o time gaúcho venceu o Coritiba por 1 a 0 no estádio Couto Pereira. Em jogo de poucas oportunidades e vários erros, Paolo Guerrero balançou as redes no segundo tempo e garantiu o com triunfo para o time colorado. A vitória em terras paranaenses alivia o ambiente do Intern...