O Tocantinópolis recebeu o Operário de Campo Grande (MS), neste sábado no estádio Ribeirão, e se classificou para as oitavas de final da Copa Verde após um gol de empate milagroso nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo, seguida pela defesa segura do goleiro Anderson Luiz aos 54 minutos, para forçar a definição da vaga nos pênaltis. O TEC agora vai a Taguatinga (DF) para encarar o Brasiliense no estádio Boca do Jacaré, na quarta-feira, 22, às 21h.

Até os minutos finais da partida, o jogo era favorável ao Operário, que abriu o placar aos 34 do primeiro tempo com o gol de Jonhy, ao aproveitar cruzamento de Tony Júnior na esquerda.

O empate só viria nos acréscimos de 9 longos minutos no segundo tempo. Em bola levantada na área na cobrança de falta, Andrezinho aproveita desvio e empata a partida.

Até ali, tudo indicava que a decisão de quem avançaria para a próxima fase sairia na cobrança de penalidades. Mas, no minuto final da partida, Luiz Fernando fez falta em Leomir e o árbito Leonardo Willers Lorenzatto marcou pênalti.

Na cobrança de pé esquerdo, Leomir cobrou fraco e facilitou a defesa de Anderson Luiz, 32 anos, aos 54 do segundo tempo.

A classificação saiu nos pênaltis. Operário abriu as cobranças.

Andrei Alba bateu de pé direto e converteu. Anderson acertou o lado da cobrança, mas não alcançou a bola.

Em seguida, Joel converteu para o TEC na primeira cobrança, no canto esquerdo de Vitor.

A segunda cobrança do Operário o zagueiro canhoto Márcio superou Anderson no canto esquerdo. Chico Bala converteu a segunda do TEC: Vitor caiu para o lado direito e Bala bateu na esquerda e deixou tudo igual: 2 a 2.

Fernandinho tomou longa distância sob intensa vaia da torcida e deslocou Anderson para a esquerda e cobrou na direita, na melhor cobrança da sequência. Na sequência, Andrezinho bateu do lado esquerdo e jogou Vitor para a direita, deixando novo empate.

Pelo Operário, Irapuan, que entrou no segundo tempo bateu a quarta cobrança e parou nas mãos de Anderson Luiz. Gabriel Caju bateu na direita de Vitor e colocou o TEC à frente: 4 a 3.

Na sequência, Alfredo cobrou e fez o quarto do Operário, empatando as cobranças em 4 a 4. A definição ficou com a última cobrança do TEC. Da Silva, com direito a paradinha, deslocou Vitor para a direita e bateu no canto direito para garantir a classificação. TEC saiu com 100% de aproveitamento das cobranças.

O TEC vai encarar o Brasiliense na próxima quarta-feira, 22, às 21 h.