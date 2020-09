Esporte Com dois gols de bola parada, Tupynambás bate o Palmas por 2 a 0 no Nilton Santos Gols da partida deste sábado, 26, foram marcados por Igor e Nunes; Tricolor da Capital segue sem vencer na Série D

Na tarde quente deste sábado, 26, no Nilton Santos, o Palmas perdeu para o Tupymanbás (MG) por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com a derrota, o Tricolor da Capital segue na última colocação do Grupo A6 e ainda não pontuou na competição. Por outro lado, o time mineiro chegou a segunda vitória consecutiva e pode dormir na liderança do grupo c...