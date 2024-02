Esporte Com dois a menos, Corinthians busca empate contra o Palmeiras aos 55 do segundo tempo Palmeiras contou com o atacante Endrick inspirado, pressionou o Corinthians na maior parte do tempo e criou mais jogadas de perigo contra o gol adversário, o time de António Oliveira conseguiu superar a expulsão do goleiro Cássio e a saída por contusão do atacante Yuri Alberto

Em um jogo em que o Palmeiras contou com o atacante Endrick inspirado, pressionou o Corinthians na maior parte do tempo e criou mais jogadas de perigo contra o gol adversário, o time de António Oliveira conseguiu superar a expulsão do goleiro Cássio e a saída por contusão do atacante Yuri Alberto para buscar o empate aos 55 do segundo tempo, em partida neste domingo,18, n...